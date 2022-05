Der Schweriner Kita-Betreiber ist nach der Streik-Ankündigung damit beschäftigt, Notbetriebe in den Einrichtungen zu organisieren (Symbolfoto). FOTO: Marco Dittmer 2800 Kinder betroffen Erzieher künden Streik in Schweriner Kitas für Donnerstag an Von Marco Dittmer | 09.05.2022, 16:20 Uhr

Der ganztägige Warnstreik am 12. Mai soll in allen 25 Einrichtungen der Schweriner Kita-Gesellschaft stattfinden. Die Gewerkschaft Verdi will damit den Druck vor der dritten Tarifverhandlungsrunde erhöhen.