Mit Trillerpfeifen, Parolen und Pappschildern zogen etwa 250 Betreuer durch Schwerin. FOTO: Marco Dittmer Kita-Streik in Schwerin Erzieher sind bereit für weitere Streiks ab kommender Woche Von Marco Dittmer | 12.05.2022, 17:02 Uhr

Am Donnerstag konnten in Schwerin Hunderte Kinder nicht betreut werden. Nächste Woche droht ein längerer und größerer Streik. Verdi will Erzieher von weiteren Kita-Trägern ansprechen.