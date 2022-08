FOTO: Avanti/Ralf Poller via www.imago-images.de Guten Morgen Erster Härtetest für Oberbürgermeister Rico Badenschier? Eine Kolumne von Hannes Henffler | 26.08.2022, 05:00 Uhr

Am Rande der Eröffnung des Jugendklubs „Westclub One“ in der Weststadt lud mich der Schweriner Oberbürgermeister zu einer Tischkicker-Partie auf. Eine erste Prüfung in Hinblick auf die Wahl im kommenden Jahr?