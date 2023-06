Kurz vor der Eröffnung: Christina Beyer räumt den Getränke-Automaten ein. Foto: Maren Ramünke-Hoefer up-down up-down Christina Beyer eröffnet Shop Erster Automaten-Store in Schwerin bietet 24/7 Snacks und Getränke Von Maren Ramünke-Hoefer | 30.06.2023, 05:00 Uhr

In der Lübecker Straße 24 gibt es bald eine Einkaufsmöglichkeit für Frühaufsteher und Nachtschwärmer. Inhaberin Christina Beyer verrät, was es zu kaufen gibt und was sie für den Laden noch plant.