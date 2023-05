Ramen-Bars erfreuen sich nicht nur in Japan großer Beliebtheit. Schwerin soll bald seine erste Ramen-Bar bekommen. Foto: Volkan Kacmaz/unsplash up-down up-down Neueröffnung in der Buschstraße Neues japanisches Restaurant: Schwerin bekommt die erste Ramen-Bar Von Martina Schwenk | 29.05.2023, 09:00 Uhr | Update vor 52 Min.

Sushi erhalten Freunde japanischer Küche bereits an mehreren Ecken in Schwerin. In der Buschstraße baut Masanori Naraoka nun eine reine Ramen-Bar auf, wo es die Nudelsuppe in verschiedenen Variationen geben wird. Wann er das Restaurant eröffnen will.