Viele Schweriner leiden unter Schmerzen. Nach dem neuen Schmerz-Atlas, der vom Barmer Institut für Gesundheitsforschung aus Zahlen von 2021 erhoben wird, ist Schwerin trauriger Spitzenreiter in MV. In Schwerin leben die meisten Menschen mit chronischen Schmerzen in MV. Der Wert soll laut Schmerz-Atlas in Schwerin bei 827 Betroffenen auf 10.000 Einwohner liegen. Doch nicht nur Schwerin weist erschreckende Zahlen auf.

In allen Landkreisen und kreisfreien Städten in MV liegt der Anteil chronischer Schmerzpatienten über dem Bundesdurchschnitt. Laut Schmerz-Atlas leiden 642 Menschen je 10.000 Einwohner unter chronischen Schmerzen. Damit liege der Nordosten Deutschlands um 12 Prozent über dem Bundesdurchschnitt von 571 Schmerzpatienten je 10.000 Einwohner.

Hamburg und Bremen sind die Bundesländer mit den wenigsten chronischen Schmerzpatienten. Am stärksten betroffen sind die Bundesländer Thüringen und Sachsen.

Viele Einwohner in MV haben chronische Schmerzen

Die erhobenen Daten geben ebenfalls Aufschluss über das Alter, in dem chronische Schmerzen auftreten können. Das sei laut Schmerz-Atlas nicht erst im Rentenalter. Im Alter zwischen 40 und 49 Jahre gibt es beispielsweise 352 Schmerzpatienten je 10.000 Einwohner. Im höheren Alter nehme der Anteil Schmerzpatienten auf die Einwohnerzahl weiter zu.

Betroffen seien im Nordosten vor allem Mitarbeiter in der öffentlichen Verwaltung, im Bereich Erziehung und Schule sowie im Gesundheits- und Sozialwesen.