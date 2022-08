Erzieherinnen geben in den Einrichtungen ihr Bestes - aber auch sie werden mal krank, machen Urlaub, bekommen ein Kind oder wechseln den Wohnort. Schneller Ersatz ist dann schwer zu finden (Symbolbild). FOTO: Archiv Jan Strobel/dpa up-down up-down Kritik an Betreuung Eltern aus Schwerin sind sauer über Erzieher-Wechsel in Kita Von Maren Ramünke-Hoefer | 03.08.2022, 17:10 Uhr

In der Awo-Kita Leuchtturm in Schwerin herrschte in den vergangenen Monaten eine starke Personal-Fluktuation. Bezugsbetreuer wechselten zu oft, kritisieren einige Väter und Mütter. Was ist der Grund?