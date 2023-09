Nach Museumsbrand Eisenbahnfreunde in Schwerin warten auf Bescheid von der Versicherung Von Christian Koepke | 28.09.2023, 18:57 Uhr Freuen sich über die neuen Stücke für die Sammlung: Klaus-Dieter Voß und Ulf Bartsch (r.). Foto: Christian Koepke up-down up-down

Zumindest das beschädigte Dach über dem Lokschuppen wollen die Eisenbahnfreunde in Schwerin so schnell wie möglich wieder in Ordnung bringen. Die Solidarität nach dem Museumsbrand im Juli ist weiterhin groß.