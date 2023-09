Für einige Schweriner ist es gar nicht mehr wegzudenken – das Eiscafé Venezia im Schlosspark-Center in Schwerin. Dennoch müssen sie bald ohne die Eisdiele in dem Shoppingcenter am Marienplatz auskommen. Denn nach 25 Jahren ist für den Betreiber von Venezia Schluss. Ab 11. September wird es keine Kugel Eis mehr bei dem bekannten Eisladen geben.

Auf Instagram hagelt es nach dieser Nachricht traurige Gesichter. „Wo gehe ich denn jetzt mit meinem Sohn hin“ oder „Wie schade“, äußerten sich Schweriner auf Instagram. Schließlich gehörte der Laden im zweiten Obergeschoss und der Stand mit dem Kugelverkauf im Erdgeschoss fest zum Bild des Schlosspark-Centers. Manche hatten dort sogar ihr erstes Date. Wir haben die Schweriner gefragt, welche Geschichten sie mit dem Eiscafé Venezia verbinden.

Eisbecher als Überraschung

Eine Schwerinerin erinnert sich noch ganz genau an eine Überraschung, die mit dem Eiscafé Venezia zu tun hat. „Ich hatte mir das Bein gebrochen und war lange nicht mehr in der Stadt. Was soll ich sagen. Es klingelt bei mir zu Hause an der Tür und eine Angestellte des Eiscafés brachte mir meinen Lieblingseisbecher“, schreibt sie uns auf Instagram. Für diese Überraschung hatten offenbar ihre Eltern gesorgt. „Trotzdem hätte ich mit so einer tollen Geste nicht gerechnet und es hat mich mega gefreut.“

Kindheitserinnerungen an den Schweriner Eisladen

Viele Schweriner verbinden mit dem Eisladen auch Erinnerungen ihrer Kindheit. „Mein Vater und ich waren dort immer Spaghettieis essen. Es ist ein Teil meiner Kindheit. Schade, dass es schließt“, schreibt „Charline.grtl“ uns auf Instagram. So ähnlich geht es User „thissoph“. Er schreibt: „Das Zitroneneis, eine absolute Kindheitserinnerung. Bestes Zitroneneis für immer.“

Einkaufen im Schlosspark-Center

Die Belohnung nach einem anstrengenden Shoppingtag: „Wenn meine Mutter und ich gemeinsam shoppen waren, so einmal im Jahr, dann war der krönende Abschluss, einen Eisbecher beim Eiscafé Venezia zu essen“, erinnert sich jemand. Auf Instagram schreibt „lieanni“, dass sie sogar mal in dem Laden gearbeitet habe. Mit 16 Jahren habe sie dort angefangen. „Am Ende konnte ich auf jeden Fall auf Italienisch fluchen und flirten“, schreibt sie.

Annett Bülow kontaktiert uns noch auf Facebook und schreibt, dass sie sich während ihrer Schwangerschaft immer dort ein Eis geholt habe. „Und der Verkäufer hat für das Baby eine halbe Kugel extra draufgemacht. Das war eine schöne Zeit damals.“

Umsatz reiche nicht aus

All diese Erinnerungen der Schweriner können den Betreiber wohl nicht umstimmen. Denn kürzlich sagte er, dass der Umsatz nicht mehr ausreiche, um die Miete zu decken. Der Pachtvertrag im Schlosspark-Center laufe jetzt aus und diesen wolle er nun nicht mehr verlängern. Das Eiscafé Venezia war seit der Eröffnung des Schlosspark-Centers 1998 dabei. Einen Nachmieter für das Eiscafé, das Mitte September schließt, gebe es laut Schlosspark-Center-Manager Klaus-Peter Regler bisher nicht.