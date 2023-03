Stadtarchivar Dr. Bernd Kasten (r.) und Gästeführer Jürgen Hingst sind begeistert von der Kabinettausstellung in der Stiftung Mecklenburg, die Dr. Jakob Schwichtenberg erarbeitet hat. Foto: Bert Schüttpelz up-down up-down Schweriner Stadtgeschichte Eintauchen in die Zeit der Feuerzangenbowle Von Bert Schüttpelz | 16.03.2023, 16:07 Uhr

Stiftung Mecklenburg gibt Einblicke in das Schulsystem in Schwerin in der Zeit zwischen dem Ende der Weimarer Republik und der Nazi-Herrschaft