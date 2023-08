Schweriner spenden für sozial benachteiligte Kinder Einschulung in Schwerin: Kinder erhalten kostenlos Schulranzen Von Christian Schneider | 22.08.2023, 16:15 Uhr Saleh und Ruba haben im Haus der Begegnungen in Schwerin ihre Schulranzen bekommen Foto: Christian Schneider up-down up-down

Das Haus der Begegnungen hat am Dienstag Schulmaterialien an Kinder aus finanziell schwachen Familien verteilt – Dank einer Spende des Lions Club Schwerin in diesem Jahr an Kinder aller Klassenstufen.