Entspannter Shoppen ohne Maske? Wie das Kunden und Händler in Schwerin wahrnehmen. FOTO: Franca Niendorf Corona-Lockerungen Einkaufen mit oder ohne Maske? Das sagen die Schweriner Von Franca Niendorf | 30.04.2022, 17:19 Uhr

Die einen lassen sie konsequent auf, andere verzichten bewusst auf sie: die Corona-Schutzmaske. Was Kunden und Händler in Schwerin von der entfallenen Maskenpflicht halten und ob Maskenträger Anfeindungen erleben, haben wir in der Innenstadt erfragt.