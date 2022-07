Damit ist jetzt Schluss: Die Bauarbeiten an der Neumühler Straße sind so gut wie beendet. Verkehrssperrungen auf der Hauptstraße gibt es seit Freitagabend nicht mehr FOTO: Hannes Henffler up-down up-down Eine Woche früher als geplant: Neumühler Straße in Schwerin ist wieder frei Von Maren Ramünke-Hoefer | 30.07.2022, 12:50 Uhr

Ab sofort keine Sperrung und Umleitung mehr: Bauarbeiten an der Neumühler Straße zwischen Kunstwasserwerk und dem Verkehrsknoten am Neumühler See wurden eine Woche früher beendet als geplant.