Symbolbild Polizeieinsatz FOTO: Rene Ruprecht Einbruch in ein Schweriner Bürogebäude am Dom Zeugenaufruf der Polizei Von Holger Kankel | 04.05.2022, 06:01 Uhr

Zu einem Einbruch in ein Bürogebäude kam es in der Zeit vom 29. 4. bis zum 2. 5. in der Straße Am Dom in der Schweriner Altstadt.