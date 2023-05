Melanie, Charline, Kristina und Max (v. h. l.) probieren sich am neuen Schwerin-Monpoly – wer entscheidet das Spiel für sich? Foto: Vanessa Wahlbrink up-down up-down Eine Partie unter Kollegen SVZ.Verlosung – Wie spielt sich das Schwerin-Monopoly? Von Kristina Albert | 24.05.2023, 06:00 Uhr

Wie fühlt es sich an, mit dem Besitz der Goethestraße Millionär zu werden? Und wie das Gegenteil – komplett bankrott in Mecklenburg-Vorpommerns Landeshauptstadt zu gehen? Charline, Melanie, Max und Kristina spielen das Schwerin-Monopoly – und verlosen dabei drei Exemplare an SVZ-Leser.