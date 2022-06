Ein Reisebus mit Urlaubern aus Cuxhaven verfehlte die Kurve in der Altstadt Schwerins. FOTO: Marco Dittmer Ausflug nach Schwerin Reisebus scheitert an engen Altstadt-Straßen Von Marco Dittmer | 19.06.2022, 14:17 Uhr

Schrecksekunde für Dutzende Reisende: Ein Reisebus mit Urlaubern aus Cuxhaven eckte am Sonnabend in der Altstadt an. Die Polizei nahm Schäden an Bus und Haus auf.