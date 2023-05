Ein Mann warf in Schwerin mit einer Flasche auf Menschen. Foto: Christian Koepke up-down up-down Schwerin Mann wirft Flasche vor dem Zenit in die wartende Menschenmenge Von Haley Hintz | 04.05.2023, 05:47 Uhr

Ein Mann hat am Zenit in Schwerin in die wartende Menschenmenge von mehr als 100 Personen eine Glasflasche geworfen. Die Polizei sucht nach Zeugen.