Schwerin Mann fällt betrunken in das Gleis am Bahnhof Von Haley Hintz | 10.05.2023, 12:12 Uhr

Am Dienstagabend musste ein Zug am Hauptbahnhof Schwerin eine Schnellbremsung einleiten. Ein betrunkener Mann war in das Gleisbett gestürzt.