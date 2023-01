Foto: Bert Schüttpelz Winterferien in Schwerin Eigene Detektivgeschichten mit „Die drei ???“-Autoren schreiben Von Marco Dittmer | 12.01.2023, 08:24 Uhr

In der ersten Ferienwoche startet ein Schreib-Workshop in der Stadtbibliothek. Die bekannten Kinderbuchautoren Cally Stronk und Christian Friedrich zeigen jungen Teilnehmern, auf was es ankommt.