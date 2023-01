Die Bühnenshow von Drum Tao vereint Tradition und Moderne in Musik und Choreografie. Foto: WuCo Concerts GmbH up-down up-down Show in Schwerin Drum Tao bringt japanische Trommelkunst nach Schwerin Von Paul Lukas Primke | 04.01.2023, 16:32 Uhr

Das japanische Trommler-Ensemble Drum Tao tritt am 22. Januar in der Sport- und Kongresshalle in Schwerin auf. Zuschauer erwartet eine Show aus Musik und Tanz mit vollem Körpereinsatz.