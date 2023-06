Drehstart für die zweite Staffel von „Hotel Mondial“: Raik König (Daniel Aichinger), Maria Rietzel (Lea Sophie Salfeld), Eva de Vries (Gesine Cukrowski), Lara Hildebrand (Joy Ewulu) (v.l.) sind das Team, das vor neuen Herausforderungen steht. Foto: ZDF/Maik Fløder. up-down up-down ZDF dreht zweite Staffel Das TV-Hotel Mondial öffnet im Juli wieder in Schwerin Von Maren Ramünke-Hoefer | 06.06.2023, 17:58 Uhr

Die ZDF-Vorabendserie wird weitergedreht. Die Innenaufnahmen in Geesthacht, die Außenaufnahmen in Schwerin. Das Drehteam wird voraussichtlich im Juli in die Stadt kommen. Worum geht es in der zweiten Staffel und wer sind die neuen Stars?