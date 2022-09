Als Pastor Volker Mischok den Dom betritt, ist ein Großteil der Sitzplätze schon besetzt. Bereits eine gute halbe Stunde vor dem Sonntagsgottesdienst um 14 Uhr sind die Schweriner zu dem Gotteshaus geströmt. „Es ist noch früh, aber sicher ist sicher“, meint eine ältere Dame beim Eintreten. Denn es ist der Abschied für den langjährigen Domprediger und seine Frau Annett Mischok.

Weiterlesen: Domprediger Volker Mischok wird am 18. September verabschiedet

Er prägte 22 Jahre lang das Amt, sie wirkte 18 Jahre lang als Gemeindesekretärin. Gemeinsam treten sie nun den Ruhestand an. Mitglieder des Kirchengemeinderats und Propst Marcus Antonioli dankten den beiden für ihre vielen Jahre. Es sei ein Tag wie gemacht für einen Abschied und ein Willkommen, so Mischok bei seiner letzten Predigt. Für ihn und seine Frau war es in jedem Fall ein emotionaler Moment, in dem auch ein paar Tränen fließen durften.

Mischoks Nachfolger, Güntzel Schmidt, wird am 13. November im Dom in sein Amt eingeführt. „Ach, eines noch“, so Volker Mischok, bevor er von der Kanzel trat. Er wolle doch den Satz wiederholen, den er einst als junger Pastor im Schweriner Dom von seinem Vorgänger hörte. „Liebe Schwestern und Brüder, ich habe immer gut gepredigt. Aber habt ihr auch immer gut zugehört?“ Ein Satz, mit dem er das Gros der Gemeinde noch einmal zum Schmunzeln brachte.