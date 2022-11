Unterricht mit Tablet und Smart Board: Mathe-Lehrer Niels Mertens nutzt die Möglichkeiten der Digitalisierung. Foto: Christian Koepke up-down up-down Schwerin Digitales Lernen gehört bei der Erich-Weinert-Schule zum Alltag Von Christian Koepke | 28.11.2022, 18:48 Uhr

Die Weinertschule in der Weststadt gehört zu den Schulen in Schwerin, die in Sachen Digitalisierung weit vorne sind. Bis 2026 sollen 24 Bildungseinrichtungen in der Stadt für das digitale Zeitalter fit gemacht sein.