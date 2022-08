Unter Bergfest BBQ machen sich sechs Männer mit ihrem Hobby Grillen in Schwerin einen Namen. Nun treten von ihnen Vincent Eickelberg, Christoph Eickelberg, Börge Dobeleit und Marco Stolberg für die Schweriner Truppe bei der Deutschen Grillmeisterschaft in Fulda an.

FOTO: Martina Schwenk