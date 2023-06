Nicht nur draußen kann 2023 in Schwerin und dem Umland gefeiert werden. Denn es feiert auch ein Indoor-Festival Premiere. Symbolfoto: dpa/Balazs Mohai up-down up-down Konzerte, Stadtfete, Indoor-Party Diese Festivals steigen 2023 in und um Schwerin Von Martina Schwenk | 31.05.2023, 20:22 Uhr | Update vor 1 Std.

Die Festival-Saison hat begonnen. Wer in diesem Jahr feiern will, muss dafür bei einigen Partys nicht mal Eintritt bezahlen. Wir geben einen Überblick über die geplanten Veranstaltungen in Schwerin und dem Umland samt Programm.