Reformationstag: Hier kriegst du Brötchen zum Feiertagsfrühstück. Foto: Fabian Sommer / dpa up-down up-down Öffnungszeiten am Feiertag Diese Bäcker haben am Reformationstag geöffnet Von Robin Twardy | 28.10.2022, 17:56 Uhr

Gerade an Feiertagen wollen viele Schweriner auf die frisch gebackenen Brötchen am Morgen nicht verzichten. Welche Bäcker am 31. Oktober geöffnet haben, haben wir nachgefragt.