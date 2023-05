Hier gibts am Tag der Arbeit frische Brötchen. Symbolfoto: dpa/Mohssen Assanimoghaddam up-down up-down Öffnungszeiten am 1. Mai Diese Bäcker haben am 1. Mai in Schwerin geöffnet Von Max Holz | 28.04.2023, 16:18 Uhr

An Sonn- und Feiertagen dürfen beim Frühstück mit der Familie Brötchen, Croissants und Co. nicht fehlen. Doch nicht alle Bäcker öffnen am Tag der Arbeit ihre Türen. Welche Bäcker in Schwerin geöffnet haben, erfahren Sie bei uns.