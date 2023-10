Polizei ermittelt Einbruch bei Nacht: Diebe hinterlassen hohen Schaden in Schweriner Autohandel Von Melvin Otto | 20.10.2023, 11:29 Uhr Sachschaden von tausenden Euro in Gebrauchtwagengeschäft Symbolfoto: Friso Gentsch up-down up-down

In der Nacht zum 20. Oktober brachen Diebe in das Gelände eines Gebrauchtwagenhändlers in Schwerin ein und verursachten dort hohe Sachschäden. Das Kriminalkommissariat ermittelt.