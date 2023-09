In Schwerin feiert das Konservatorium sein 70-jähriges Bestehen. Im Jahr 2023 fanden Veranstaltungen und Konzerte im Rahmen des Jubiläums statt. Die Musikschule kündigt nun ein Konzert am 1. September im Golden Saal des Neustädtischen Palais, Puschkinstraße 19, an.

