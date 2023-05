Bei den Hot Water Games in Schwerin treten Drachenboot-Teams gegeneinander an. Foto: Michael Beitien up-down up-down Schwerin Hot Water Games laden zum Tauziehen mit Drachenbooten ein Von Haley Hintz | 19.05.2023, 08:25 Uhr

In der Schwimmhalle am Großen Dreesch in Schwerin werden die Hot Water Games veranstaltet.