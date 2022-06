Katlien Baruth und Isa Marquardt beim Aufbau der Außenelemente. FOTO: Volker Bohlmann up-down up-down Fotoschau „Zeitenwende“ in Schwerin Der Beruf des Fischers im Umbruch Von Volker Bohlmann | 24.06.2022, 14:42 Uhr

Mt dem im Aufbau befindlichen Fotoprojekt Zeitenwende geben der Schweriner Fotograf Volker Janke und Holger Rüdel aus Schleswig-Holstein einen Einblick in das Alltagsleben der Binnen- und Ostseefischer in Norddeutschland. Momentaufnahmen aus einem alten Berufszweig, der nicht nur in Schwerin Mueß vor großen Herausforderungen steht.