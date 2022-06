Rustikal und mit vielen passenden Accessoires strahlt der kleine Gastraum vom „Fischjung“ maritime Atmosphäre aus. FOTO: Bert Schüttpelz Gastronomie in Schwerin Die Fisch-Mädels tischen im „Fischjung“ auf Von Bert Schüttpelz | 14.06.2022, 16:40 Uhr

Spezialitäten-Restaurants gibt es viele in Schwerin, doch Fisch als Visitenkarte ist in der Stadt der sieben Seen eher selten. „De Fischjung“ in der Buschstraße bedient diese Lücke.