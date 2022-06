Die Bahnsteige am Schweriner Hauptbahnhof sind voll. FOTO: Hannes Henffler Neun-Euro-Ticket Dichtes Gedränge am Schweriner Hauptbahnhof zu Pfingsten Von Hannes Henffler | 04.06.2022, 19:37 Uhr

Am ersten Tag des verlängerten Pfingstwochenendes spielen sich unbekannte Szenen am Schweriner Hauptbahnhof ab. Die Züge und Bahnsteige sind voll, die Schlangen an den Serviceständen lang.