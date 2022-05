FOTO: Marco Dittmer Feuer in Tiefgarage Dichter Rauch am Dreescher Markt in Schwerin - Straßenbahnverkehr eingestellt Von Marco Dittmer | 21.05.2022, 14:18 Uhr

Ein Feuer in der Tiefgarage am Dreescher Markt beschäftigt aktuell Feuerwehr und Polizei in Schwerin.