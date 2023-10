Galerie in Schwerin Dezernat5 in Schwerin eröffnet neue Ausstellung „uptodate“ Von Melvin Otto | 11.10.2023, 18:27 Uhr Abbildung einer Arbeit in der Ausstellung „uptodate“ Foto: Egelhaaf up-down up-down

Im Dezernat5 in Schwerin startet am Donnerstag, 12. Oktober, eine neue Ausstellung unter dem Titel „uptodate“. Aber was erwartet die Besucher?