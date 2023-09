Einlass im Achteck „Deutscher Pass“ am Einlass: Diskriminierung, Rassismus oder Hausrecht? Von Marco Dittmer | 23.09.2023, 14:18 Uhr Die Einlass-Bedingung „deutscher Pass“ für das Achteck in Schwerin sorgte auf Facebook für heftige Diskussionen. Foto: Marco Dittmer up-down up-down

Achteck-Gäste in Schwerin sollten einen „deutschen Pass“ am Einlass vorzeigen. Die Formulierung war laut Betreiber zwar nur ein Missverständnis, die Diskussionen darum zeigen aber: Neben Empörung gab es viel Zuspruch. Was wäre also, wenn es ernst wird? Diskriminierung, Rassismus oder Hausrecht?