Daniel Wellmer (l.) und Erik Lubs wollen Kunst machen, die sich von klassischer Leinwand-Kunst abhebt. Foto: Max Holz up-down up-down Logo NEO Ausstellung in Schwerin Daniel Wellmer und Erik Lubs zeigen Kunst aus dem Plattenbaukeller Von Max Holz | 15.12.2022, 17:47 Uhr

Wenn ein Plattenbaukeller zum Atelier wird: Zwei Designer machen Kunst für die Mittelschicht in Schwerin. An drei Tagen sind ihre Arbeiten jetzt auch in einer Ausstellung zu sehen.