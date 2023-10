DDR-Überbleibsel Immer mehr verschwindet der grüne Blechpfeil auch von den Schweriner Straßen Von Maike Trumpp | 19.10.2023, 18:31 Uhr Der grüne Abbiegepfeil aus Blech wird langsam abgeschafft. Symbolfoto: Jan Woitas/dpa up-down up-down

Der grüne Blechpfeil an der Ampel, ein Überbleibsel der DDR. Mit der Wende wurde der Pfeil auch in den westlichen Bundesländern eingeführt. Er sollte die Verkehrsführung vereinfachen, doch nun verschwindet er immer mehr von den Straßen – auch in Schwerin. Warum ist das so?