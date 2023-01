„Wir überreichen heute dem Wünschewagenteam vom Arbeiter-Samariter-Bund 1800 Euro. Geld, welches aus den Spenden der Pfandbons kommt“, sagte der stellvertretende Leiter von Edeka Nötzelmann im Schweriner Schlossparkcenter, Mathias Pfitzner, am Montagnachmittag. Der Einkaufsmarkt beteiligte sich damit an der Weihnachtsaktion von Schweriner Volkszeitung, Norddeutschen Neuesten Nachrichten und Prignitzer. „In jedem Jahr schlägt ein Mitarbeiter aus unserem Team eine Spendenaktion vor, die wir unterstützen“, verrät Marktleiterin Sandra Meißner. In diesem Jahr sei die Wahl so auf den Wünschewagen gefallen.

Ein herzliches Dankeschön für den gespendeten Betrag kam von Bettina Hartwig und Melanie Lex. Die beiden Damen vom Wünschewagenteam waren sichtlich begeistert davon, mit welcher Unterstützung das ASB-Projekt weiter an Fahrt gewinnen kann.

Wie viel Unterstützung ihm im Ganzen zufließt, wird sich am Mittwoch bei der Übergabe des symbolischen Schecks der Gesamtaktion im Verlagshaus in Schwerin zeigen.