Verdi hat Beschäftigte aus dem Schweriner Einzelhandel für Dienstag und Mittwoch zum Streik aufgerufen. Am Mittwoch ziehen Streikteilnehmer mit einer Demonstration durch die Innenstadt. Bei einer großen Anzahl von Teilnehmern kann es zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr kommen, heißt es vonseiten der Polizei.

Aufgerufen zum Streik seien Beschäftigte der Schweriner Penny-, Rewe- und Kaufland-Märkte. Ausgenommen sei der Rewe-Markt in der Marienplatzgalerie. Auch die Beschäftigten von H&M am Schweriner Marienplatz seien zum Streik aufgerufen.

Demonstrationszug startet am Bertha-Klingberg-Platz

Um 9.30 Uhr wollen sich die Streikenden am Mittwoch auf dem Bertha-Klingberg-Platz treffen. Wie die Polizei mitteilt, laufen sie von dort ab 10 Uhr über die Graf-Schack-Allee, die Schloßstraße, den Marienplatz, die Wismarsche Straße und die Arsenalstraße bis zum Südufer des Pfaffenteichs. 200 Beschäftige aus dem Handel seien für die Demonstration angemeldet.

Verdi fordert 2,50 Euro mehr die Stunde

Verdi Nord fordert für die Beschäftigten im Einzelhandel Lohnerhöhungen um 2,50 Euro pro Stunde und für untere Beschäftigengruppen eine Erhöhung auf einen Stundenlohn von 13,50 Euro. Für Auszubildende will Verdi 250 Euro mehr pro Monat erstreiten. Verdi-Verhandlungsführer Bert Stach sagt, dass es seit Juli kein neues Angebot mehr von den Arbeitgebern gegeben hat.

„Das, was die Arbeitgeber wohl durchsetzen wollen, wäre ein bitterer Reallohnverlust“, so Stach. Aktuell liege das häufigste Entgelt unter Beschäftigten des Einzelhandels bei 2747 Euro pro Monat in Mecklenburg-Vorpommern. Die letzten Lohnerhöhungen über 1,7 Prozent habe es im Mai 2022 gegeben.