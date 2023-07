In der Odeg sind die Toiletten häufig nicht nutzbar. Foto: Siemens Mobility/Lukas Schramm up-down up-down Strecke Wismar-Berlin Defekte Toiletten im Zug: Fahrgäste der Odeg sollten in die Büsche machen Von Marco Dittmer | 12.07.2023, 14:51 Uhr

Der Toiletten-Frust in Zügen der Odeg hält an. Eine Schwerinerin berichtet von einer knapp vierstündigen Fahrt am Montag, bei der der Zugbegleiter einen Toilettengang im Freien angeboten haben soll. Was die Odeg zum Klo-Problem sagt.