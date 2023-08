Am Wochenende finden zwei Abendveranstaltungen im Innenhof des Schweriner Schlosses statt. Einer der Künstler heißt Axel Prahl. Außerdem ist das Wochenende neben den Einschulungsfeiern geprägt vom Sommerfilmfest. Im Rahmen dessen werden am Freitag und am Samstag im Garten des Kulturforums des Schleswig-Holstein Hauses Filme unter freiem Himmel gezeigt. Jeweils um 20.30 Uhr geht es los.

Freitag: Komödie „Freibad“ beim Filmfest und Blues im Werk3

Am Freitag geht es im Film „Freibad“ um allerlei Kulturkämpfe, zwischen Feminismus, Rassismus und Veganismus in einem Frauenfreibad. Der Garten des Kulturforums öffnet bereits ab 19 Uhr. Für Speis und Trank sorgt Stephanie Baak vom Rauchhaus Möllin mit saisonalen und regionalen Gerichten. Die Tickets gibt es ausschließlich online unter kino-unterm-himmel.de.

Außerdem tritt am Freitagabend um 20.30 die Band „Roland Brock and friends“ in Schwerins kleinstem Theater Werk3 – Klangwert auf. Die Band gibt eine Blues-Session. Karten gibt es vor Ort im Klangwert in der Friedrichstraße 11 und in der Schwerin-Info am Markt.

Samstag: Filmfest tanzen im Freilichtmuseum oder Axel Prahl?

Der Samstag ist der letzte Tag des Schweriner Sommerfilmfests. Gezeigt wird der Film „In einem Land, das es nicht mehr gibt“. Das deutsche Filmdrama basiert teilweise auf wahren Begebenheiten: „Von wegen, die DDR war nur grau. Die Regisseurin Aelrun Goette erzählt von kleinen Fluchten, von Mode, Schönheit und starken ,Ostweibern‘“, schreibt die Süddeutsche Zeitung über den Film.

Am Samstagabend von 17.30 Uhr an wird im Freilichtmuseum für Volkskunde Schwerin-Mueß das Tanzbein geschwungen. Es spielt die Band „OS Dorfmusik“ aus Hamburg. Es soll nachempfunden werden, wie Bauern früher auf dem Dorf getanzt haben: Auf der Tanzdiele bewegen sich alle miteinander im Kreis oder in der Reihe oder in einer oder in Vierer-, Sechser- oder Achtergruppen, drehen sich, hüpfen, haken sich ein, klatschen und stampfen. Anmelden kann man sich unter 0385 20841-32 oder ipahl@schwerin.de.

Axel Prahl ist vor allem aus dem Münsteraner Tatort als Frank Thiel bekannt Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Ab 20 Uhr tritt im Innenhof des Schweriner Schlosses Schauspieler – und Musiker Axel Prahl gemeinsam mit seiner Band „Das Inselorchester“ auf. Los geht es um 20 Uhr. Neun Musiker aus der Rock-, Jazz- und Klassikszene performen Axel Prahls Album „Mehr“. Tickets gibt es hier: www.konsum.buschfunk.com.

Sonntag: Zweimal Orgel und wieder ein Schauspieler im Schloss

Auch am Sonntagabend gibt es allerlei Musik: Im Schweriner Dom treten um 19 Uhr Gábor Boldoczki und Tamás Pálfalvi an der Trompete gemeinsam mit Sebastian Küchler-Blessing an der Orgel auf. Gespielt werden Stücke von Liszt, Bach, Vivaldi und Schneider. Tickets gibt es unter: www.442hz.com.

Parallel um 19 Uhr wird in der Paulskirche ebenso an der Orgel gespielt. Das Konzert stellt den Abschluss des elften Orgelsommers in der Schweriner Paulskirche dar. Hier ist der Eintritt frei. Es wird um Spenden zur Deckung der Unkosten gebeten.

Und im Innenhof des Schweriner Schlosses tritt am Sonntagabend um 20 Uhr wieder ein Schauspieler auf: Alexander Scheer war im preisgekrönten Film „Gundermann“ Hauptdarsteller. Gemeinsam mit seinem Regisseur Andreas Dresen und einer Band spielen sie den Song aus dem Film und Musik vom eigenen Album „Immer wieder Nie Genug“. Tanzen ist erlaubt. Tickets gibt es unter www.konsum.buschfunk.com