Der Front-Wasserwerfer kann bis zu 1000 Liter Wasser in der Minute ausstoßen und lässt sich aus der Kabine per Joystick bedienen. Foto: Konstantin Pavel up-down up-down Feuerwehr in Schwerin Das kann Wickendorfs Waldbrand-Löschfahrzeug Von Konstantin Pavel | 23.06.2023, 17:03 Uhr

Waldbrände halten die Region in diesem Sommer wieder in Atem. Bei ihrer Bekämpfung helfen Spezialfahrzeuge wie der Tatra der Freiwilligen Feuerwehr Wickendorf. Wir haben uns angeschaut, was das Fahrzeug kann und mit welcher Spezialausrüstung die Retter Waldbrände löschen.