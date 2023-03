Am 8. März sind viele Veranstaltungen in Schwerin geplant. Symbolfoto: Jens Wolf/ZB/dpa up-down up-down Internationaler Frauentag Das geht am 8. März in Schwerin und | 06.03.2023, 08:00 Uhr Von Paul Lukas Primke Juana Zimmermann | 06.03.2023, 08:00 Uhr

Der Weltfrauentag am 8. März ist dieses Jahr in Mecklenburg-Vorpommern zum ersten Mal ein gesetzlicher Feiertag. Zu diesem besonderen Anlass gibt es in Schwerin diverse Angebote von politischen Aktionen über gemeinsamen Austausch bis zum ausgiebigen Feiern. Wir haben eine Übersicht zusammengestellt.