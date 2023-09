Gastronomie Schwerin Zum Feinspitz: Karsten Flatt zieht mit seinem Geschäft um und schenkt neuen Wein ein Von Marlena Petersen | 28.09.2023, 18:58 Uhr Wein aus Österreich wird in der Puschkinstraße in Schwerin von Karsten Flatt serviert. Foto: Marlena Petersen up-down up-down

Der Gastronom bietet in Schwerin verschiedene Spezialitäten aus Österreich an. Jetzt hat er in seinem Lokal so einiges verändert, auch die Öffnungszeiten.