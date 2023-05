Impro-Workshops, Jonglage, Hula-Hoop, Graffiti-Kurse und noch jede Menge Musik gibt es beim „Umsonst & Draußen“ Festival in Schwerin. Foto: Brot.Lose.Kunst e.V up-down up-down Gratis-Event in Schwerin Das erwartet die Gäste beim „Umsonst & Draußen“ Festival im Kunstwasserwerk Von Nadja Hoffmann | 31.05.2023, 14:20 Uhr

Das „Umsonst & Draußen“ Festival in Schwerin geht am 3. Juni in die zweite Runde. Eines hat sich beim Gratis-Event im Kunstwasserwerk nicht geändert, es bleibt für alle zugänglich. Aber das Angebot hat sich erweitert.