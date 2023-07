Kamera läuft – und bitte! Am Filmset von Hotel Mondial in Schwerin. Foto: Volker Bohlmann up-down up-down Am Filmset in Schwerin Ein Tag als Komparse: So läuft es hinter den Kulissen von „Hotel Mondial“ ab Von Nadja Hoffmann | 18.07.2023, 15:27 Uhr

Was passiert eigentlich am Filmset in Schwerin, und warten Komparsen wirklich die meiste Zeit nur auf ihren Einsatz? Einen Tag lang begleiten wir das Team bei den Dreharbeiten von „Hotel Mondial“ in der Innenstadt von Schwerin – und spielten selbst mit.