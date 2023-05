In der Schweriner Tierklinik fehlt es an ärztlichem Personal, weswegen der 24-Stunden-Dienst eingestellt werden muss. Foto: Konstantin Pavel up-down up-down Veterinärmedizin Darum muss die Tierklinik in Schwerin den Dienst rund um die Uhr einstellen Von Konstantin Pavel | 27.05.2023, 11:19 Uhr

Die Tierklinik in Schwerin ist eine wichtige Anlaufstelle für Tierhalter aus Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Die Spezialisten haben hier Möglichkeiten, die es in einer normalen Praxis nicht gibt. Nun muss die Klinik ihren 24-Stunden-Dienst einstellen. Was das für Tierbesitzer bedeutet.