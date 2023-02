Fans können sich auf Partys im Tanztag freuen. Symbolfoto: Sebastian Gollnow/dpa/Archiv up-down up-down Schwerin Club Tanztag in Görries lädt Fans zur Wiederöffnung ein Von Anni Hintz | 27.02.2023, 06:32 Uhr

Der Club Tanztag in Schwerin-Görries kündigt endlich seine Wiedereröffnung an. In wenigen Wochen soll es so weit sein.