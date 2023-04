Gut gefüllte Aktenschränke, eine Nachbildung des Fernsehturms und seine Lieblings-Tasse gefüllt mit Kaffee gehören für Christian Griebsch zu einem typischen Tag im Büro. Oft ist er aber auch draußen unterwegs. Diese Vielseitigkeit mag der Neu-Schweriner am Beruf des Stadtplaners besonders. Foto: Mare Ramünke-Hoefer up-down up-down Neuer Stadtplaner Christian Griebsch will Schwerins Plattenbaugebiete voranbringen Von Maren Ramünke-Hoefer | 11.04.2023, 19:00 Uhr

Er kommt frisch von der Fachhochschule Erfurt und will in Schwerin bald eigene Akzente setzen: Der junge Stadtplaner Christian Griebsch tritt in die Fußstapfen von Reinhard Huß, der die Stadtplanung im Mueßer Holz und in Neu Zippendorf seit 1993 begleitete.